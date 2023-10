Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: lourde dépréciation annoncée pour Vonage information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce qu'il enregistrera une charge de dépréciation hors trésorerie de 32 milliards de couronnes suédoises au titre du troisième trimestre 2023, représentant 50% du goodwill et des autres immobilisations incorporelles attribuées à Vonage.



Il explique cette dépréciation par la baisse significative de la capitalisation boursière des pairs cotés en bourse de Vonage, la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement général des principaux marchés de Vonage.



Ericsson annonce également les faits saillants de ses résultats du troisième trimestre, avec une marge d'EBITA hors charges de restructuration de 7,3%, en ligne avec ses prévisions précédentes, pour des revenus en retrait de 5% à 64,5 milliards de couronnes.





