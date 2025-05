Ericsson: le réseau de Jersey Telecom est opérationnel information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 12:35









(CercleFinance.com) - Jersey Telecom annonce que son nouveau réseau 5G, développé en partenariat avec Ericsson, est désormais opérationnel avec la mise en service des premiers sites à Jersey.



Cette étape marque une première pour les îles Anglo-Normandes et positionne JT parmi les pionniers en Europe à adopter la technologie 5G Standalone (SA).



Le déploiement se poursuivra progressivement jusqu'à fin 2025. Cette infrastructure, couplée au réseau fibre de JT, promet une connectivité de pointe et une augmentation significative des performances.



' Notre priorité est d'anticiper les besoins technologiques tout en répondant aux attentes actuelles ', a déclaré Daragh McDermott, directeur général de JT Group.





