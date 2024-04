Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: le partenariat avec Swisscom va être prolongé information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - Ericsson et Swisscom ont annoncé vendredi avoir prolongé pour trois ans le partenariat stratégique qu'ils avaient conclu en 2015.



Aux termes de l'accord, l'équipementier télécoms suédois continuera à fournir le matériel et les logiciels pour le réseau de l'opérateur suisse.



Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent que l'objectif consiste à faire évoluer les infrastructures de Swisscom vers un réseau intelligent grâce notamment à l'automatisation et à l'IA.



Ce contrat survient alors que Swisscom a manifesté l'ambition d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs d'ici les trois prochaines années en poursuivant le développement de son réseau mobile.



Les deux partenaires s'engagent également à se concentrer sur la durabilité, avec la volonté de faire du réseau mobile Swisscom l'un des plus performants au monde en matière.



Le réseau, déjà exploité avec 100% d'énergie renouvelable aujourd'hui, doit faire l'objet d'un nouveau programme visant à réduire la consommation d'énergie des installations de communication mobile.





