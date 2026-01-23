 Aller au contenu principal
Ericsson-Le bénéfice dépasse les attentes au T4, rachat d'actions prévu de €1,4 md
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 09:52

Logo d'Ericsson à Kanata

Ericsson a déclaré vendredi prévoir de restituer 15 milliards ‍de couronnes suédoises (1,42 milliard d'euros) aux actionnaires par le biais de rachats d'actions, le groupe d'équipements ‌de télécommunications faisant état d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au quatrième trimestre.

Le ​groupe a affiché un bénéfice ajusté avant ⁠intérêts et impôts, hors charges de restructuration, de 12,26 milliards de couronnes sur ⁠le trimestre ‍alors que les analystes attendaient en ⁠moyenne 10,09 milliards de couronnes selon un sondage réalisé par Infront.

Ericsson, l'un des deux ​fournisseurs occidentaux d'équipements de réseau avec Nokia, a réagi rapidement pour s'adapter aux droits de ⁠douane américains l'année dernière et a ​maintenu un programme de restructuration pour contrer ​les investissements ​plus faibles dans la technologie 5G.

Le groupe suédois ​a déclaré au ⁠début du mois qu'il supprimerait 1.600 emplois en Suède pour améliorer l'efficacité.

Le rachat d'actions proposé, sous réserve de l'approbation des actionnaires, devrait ‌commencer après la publication du rapport du premier trimestre et s'étendra jusqu'en 2027, a déclaré Ericsson.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro et Agnieszka Olenska à Gdansk ; version française Etienne Breban ; édité ‌par Blandine Hénault)

Dividendes
Résultats d'entreprise
