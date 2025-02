Ericsson: lancement d'API de sécurité aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 12:38









(CercleFinance.com) - Aduna, une entreprise réunissant certains des principaux opérateurs télécoms mondiaux et Ericsson, a annoncé aujourd'hui que ses partenaires AT&T, T-Mobile et Verizon lanceront les premières interfaces de programmation d'application (API) réseau avancées pour la vérification des numéros et l'échange de cartes SIM aux États-Unis.



Cette initiative, en collaboration avec Ericsson, vise à offrir une solution sécurisée et standardisée aux entreprises et développeurs, réduisant les risques de fraude et simplifiant l'authentification des utilisateurs.



En unifiant les capacités des principaux opérateurs télécoms américains, elle ouvre de nouvelles perspectives dans les services financiers, l'e-commerce et l'identité numérique.







