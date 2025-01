Ericsson: lance un programme de R&D autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce le lancement de Cognitive Labs, une initiative innovante dédiée à la R&D dans le domaine de l'IA.



Ce programme se concentrera sur des technologies avancées, telles que les Graph Neural Networks (GNN), l'Active Learning et les Modèles de Langage à Grande Échelle, qui sont essentielles pour les solutions de l'entreprise et la prochaine génération de communications mobiles.



Bien qu'il n'ait pas de site physique dédié, l'initiative sera gérée virtuellement, avec des équipes basées à Madrid, Malaga et au Caire.



Cognitive Labs vise à améliorer l'efficacité de la technologie d'Ericsson tout en explorant d'autres domaines comme la santé.



' Cognitive Labs représente notre engagement à mener l'innovation en IA et à apporter une contribution significative à la communauté open-source. Notre mission est de créer des recherches de classe mondiale qui bénéficient à la communauté académique et améliorent nos produits pour mieux servir nos clients', a commenté Jean-Christophe Laneri, responsable des solutions de réseaux cognitifs chez Ericsson.





