Ericsson: lance un programme de formation à Oman information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 11:46









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce le lancement de son programme Gen-E Graduate à Oman afin de former les jeunes talents omanais aux compétences essentielles pour évoluer dans le secteur technologique.



Ce programme soutient la Vision 2040 du pays en renforçant les capacités locales et en favorisant l'emploi des nationaux.



Le programme offre une formation pratique en technologies de pointe, notamment la 5G, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, grâce à des projets locaux et internationaux.



'Nous visons à préparer la future génération de leaders technologiques d'Oman en leur offrant une expérience d'apprentissage concrète alignée sur les objectifs de la Vision 2040', a commenté Abdullah Al Balushi, directeur général d'Ericsson Oman.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.