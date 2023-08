Ericsson: lance le 1er réseau autonome 5G SA au Danemark information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 11:42

(CercleFinance.com) - Ericsson et le fournisseur danois d'infrastructure numérique TDC NET ont mis en service le premier réseau autonome 5G au Danemark.



' La transition vers la technologie 5G SA haute performance améliorera l'écosystème 5G régional, accélérera l'innovation dans les industries et ouvrira des possibilités passionnantes pour les consommateurs ' indique le groupe.



Un réseau autonome 5G SA offre une latence plus faible, une plus grande efficacité, une meilleure utilisation du spectre, une connectivité plus fiable et une consommation de batterie plus faible que les autres réseaux.



Il permet aussi une approche plus flexible de la création et de la fourniture de services pour les abonnés.



Niclas Backlund, directeur national d'Ericsson Danemark, a déclaré : 'Avec le réseau 5G Standalone, nous sommes désormais en mesure d'accélérer l'écosystème 5G danois et de fournir un réseau mobile de classe mondiale avec une gamme de nouvelles opportunités pour les consommateurs et les entreprises '.