Ericsson: l'IA agentique avec AWS pour les réseaux du futur

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé lundi une collaboration avec Amazon Web Services (AWS) visant à intégrer ses technologies de réseaux cognitifs à l'infrastructure 'cloud' du géant américain, dans le but d'accélérer l'avènement des réseaux autonomes grâce à l'IA dite 'agentique'.



Avec cette alliance, les deux partenaires disent vouloir transformer la manière dont les opérateurs télécoms - ou fournisseurs de services de communication (CSP) - gèrent leurs réseaux.



Selon Ericsson, l'IA agentique agit comme un catalyseur, en coordonnant des actions à travers différents modules logiciels (rApps) pour atteindre des objectifs communs.



Contrairement aux approches traditionnelles basées sur l'automatisation, l'IA agentique permet aux réseaux basés sur les intentions ('intent-based networks)' d'interpréter les objectifs des utilisateurs, de prendre des décisions adaptées afin les réaliser, et de reconfigurer dynamiquement les ressources réseau en fonction des données en temps réel et des conditions changeantes.





