Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: franchit un nouvelle étape dans la 5G Cloud RAN information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 16:14









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir franchi 'une étape importante' dans le développement de la technologie 5G Cloud RAN en Europe, avec O2 Telefónica, en Allemagne.



Lors du premier déploiement conjoint de preuve de concept (PoC) au centre d'innovation Wayra d'O2 Telefónica à Munich, les partenaires ont présenté les capacités de la première installation 5G Cloud RAN d'Ericsson en Europe.



Le PoC a utilisé une unité de contrôle centralisée (CU) et a exploité la puissance de la fréquence mmWave pour atteindre une vitesse de bout en bout impressionnante de plus de 4 gigabits par seconde.



' Cette collaboration fructueuse démontre non seulement l'efficacité et les performances de la solution 5G Cloud RAN d'Ericsson, mais valide également la faisabilité du Cloud RAN pour les cas d'utilisation spécifiques à l'entreprise et à l'industrie ainsi que les cas d'utilisation de l'accès sans fil fixe (FWA) ', met en avant Ericsson.







Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate 0.00% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +1.20% ERICSSON-B LSE Intl +1.48% ERICSSON-B OTCBB -0.10%