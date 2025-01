Ericsson: expansion du réseau de Batelco à Bahreïn information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 12:14









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un accord avec Batelco, membre du Beyon Group, portant sur l'expansion du réseau mobile haut débit de Batelco afin d'améliorer ses capacités 4G et 5G en renforçant la couverture et la capacité de son réseau à travers Bahreïn.



Cette expansion souligne l'engagement des deux entreprises à fournir des services numériques avancés aux consommateurs et aux entreprises, garantissant une expérience de connectivité améliorée.



La mise à jour de la plateforme Ericsson Mediation vers une technologie cloud-native renforcera l'efficacité opérationnelle et la gestion des données, facilitant le développement des services IoT et 5G Standalone.





