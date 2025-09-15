Ericsson et Zain Bahrain renforcent le haut débit mobile dans le Royaume
15/09/2025
Cet investissement soutient la stratégie de transformation numérique de Zain Bahrain, en optimisant l'allocation spectrale sur la 4G et la 5G.
Ammar Al-Ketbi, directeur général par intérim de Zain Bahrain, met en avant 'un pas significatif pour offrir les meilleures expériences digitales dans le Royaume'. Petra Schirren, présidente Ericsson Gulf, souligne une 'collaboration continue pour moderniser les infrastructures et répondre à la demande croissante des clients'.
