Ericsson et Nokia remportent un contrat de 2,7 milliards de dollars avec VodafoneThree au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 09:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails des contrats aux paragraphes 3-7)

VodafoneThree a attribué un contrat de 2 milliards de livres (2,7 milliards de dollars) au fabricant suédois d'équipements de télécommunications Ericsson ERICb.ST et au finlandais Nokia

NOKIA.HE pour la fourniture d'équipements de communication 5G au cours de la prochaine décennie, ont déclaré les entreprises lundi.

Ericsson, le principal fournisseur, a déclaré dans un communiqué que son contrat s'élevait à 12,5 milliards de couronnes suédoises (1,3 milliard de dollars).

Dans un communiqué séparé, Nokia n'a pas révélé les détails financiers de son partenariat, mais a déclaré que l'accord marquait son retour en tant que fournisseur de Vodafone et Three au Royaume-Uni.

Nokia fournira son réseau d'accès radio (RAN) et son équipement de réseaux centraux à environ 7 000 sites dans le pays.

En juin, Vodafone VOD.L et CK Hutchison 0001.HK ont achevé la fusion de leurs activités au Royaume-Uni, créant une nouvelle entreprise appelée VodafoneThree, et ont présenté des plans d'investissement de 11 milliards de livres (14,8 milliards de dollars) sur 10 ans pour construire l'un des réseaux 5G les plus avancés d'Europe.

Ericsson introduira de nouveaux produits radio 5G dans le réseau VodafoneThree, comprenant du matériel optimisé en termes d'IA et d'énergie et des antennes intelligentes, afin de fournir aux clients de Londres, Édimbourg, Cardiff et Belfast des vitesses de données considérablement améliorées, a déclaré l'entreprise.

Le contrat européen est un coup de pouce pour les deux rivaux nordiques, qui sont tous deux confrontés à un ralentissement général du marché et à l'impact des tarifs douaniers sur leurs bénéfices aux États-Unis.

(1 $ = 9,3869 couronnes suédoises)

(1 $ = 0,7431 livre)

