Ericsson et Nokia en baisse après la publication d'un article sur les efforts de Nvidia en matière de 6G

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions d'Ericsson ERICb.ST et de Nokia NOKIA.HE chutent fortement après la publication d'un rapport soulignant les risques potentiels liés au développement par Nvidia

NVDA.O d'une nouvelle technologie pour les futurs réseaux mobiles, selon des opérateurs boursiers

** Un article de Dagens Industri cite un rapport d'ABG Sundal Collier indiquant que le fabricant américain de puces développe une puce destinée à l'unité radio des réseaux mobiles 6G, ce qui, à long terme, pourrait avoir un impact négatif sur les deux équipementiers de télécommunications

** Ericsson et Nokia ne sont pas immédiatement disponibles pour commenter

** Les actions ont chuté respectivement de 6,4 % et 5,2 %