Ericsson et Nokia en baisse après des informations concernant les efforts de Nvidia dans le domaine de la 6G

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste, mise à jour des cours)

9 juin - ** Les actions d'Ericsson ERICb.ST et de Nokia NOKIA.HE chutent fortement après la publication d'articles soulignant les risques potentiels liés au développement par Nvidia

NVDA.O d'une nouvelle technologie pour les futurs réseaux mobiles, selon des traders

** Un article de Dagens Industri cite un rapport d'ABG Sundal Collier indiquant que le fabricant américain de puces développe une puce pour l'unité radio des réseaux mobiles 6G, ce qui, à long terme, pourrait avoir un impact négatif sur les deux équipementiers de télécommunications

** Commentant un rapport de Light Reading indiquant que Nvidia travaille sur une puce radio 6G avec Marvell Technology MRVL.O , la Danske Bank estime que la technologie d'Ericsson pourrait « commencer à paraître dépassée, voire devenir obsolète à plus long terme »

** D'un autre côté, Nokia pourrait « réduire ses coûts de développement d'ASIC », écrit la Danske Bank

** Ericsson et Nokia ne sont pas immédiatement disponibles pour commenter

** Les actions des deux sociétés ont chuté de plus de 6 %