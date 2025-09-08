 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ericsson et depa prolongent leur partenariat 5G en Thaïlande
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 13:00

(Zonebourse.com) -




Ericsson et la Digital Economy Promotion Agency (depa) annoncent une prolongation de deux ans de leur protocole d'accord stratégique lancé en 2022 et visant à accélérer l'innovation industrielle 5G en Thaïlande.
Le partenariat s'appuie sur le 5G Innovation and Experience Studio situé dans le Thailand Digital Valley, qui sert de plateforme de tests pour de nouvelles applications comme la robotique, l'automatisation ou les solutions de sécurité avancées.
Selon le ministère thaïlandais du numérique, le marché 5G des entreprises pourrait dépasser 2,5 MdUSD d'ici 2027, avec une adoption des technologies numériques par plus de 70% des entreprises d'ici 2026.
Anders Rian, président d'Ericsson Thaïlande, souligne l'ambition de 'construire un écosystème 5G robuste et inclusif', tandis que Nuttapon Nimmanphatcharin, directeur général de depa, insiste sur le rôle stratégique d'Ericsson dans le développement de l'économie numérique.
L'accord inclut aussi l'échange de savoir-faire et l'exploration de cas d'usage émergents en soutien à la vision Thailand 4.0.











