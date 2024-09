Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: essai réussi autour des appels holographiques information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - Telefónica, Ericsson et MATSUKO ont collaboré pour intégrer des appels holographiques directement dans les applications de numérotation des smartphones, sans nécessiter d'applications supplémentaires.



En utilisant la technologie IMS Data Channel, les partenaires ont démontré une preuve de concept réussie, où un hologramme en temps réel du visage et du torse de l'appelant est transmis au destinataire via un smartphone 5G.



Ce projet fait partie de l'initiative européenne 6G-XR et met en évidence le potentiel des futurs services vocaux 5G et 6G, en exploitant les infrastructures téléphoniques existantes tout en introduisant des capacités de communication immersive et interactive.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.