Ericsson: essai de la 5G au Taipei City Mall à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 12:59









(CercleFinance.com) - Ericsson en collaboration avec des fournisseurs de services de communications taïwanais, a mené avec succès un essai de la 5G au Taipei City Mall.



Le Taipei City Mall est le plus grand et le plus long centre commercial souterrain de Taïwan. Il accueille un grand nombre de visiteurs chaque jour.



'Cet essai marque une étape importante vers l'amélioration de la capacité du réseau dans les environnements intérieurs très fréquentés' indique le groupe.



'Les résultats des essais ont été convaincants, les débits de données de pointe en liaison descendante dépassant 1 Gbps, ce qui prouve la capacité de la solution à fournir une performance 5G fiable et à grande vitesse' rajoute le groupe.



David Chou, président d'Ericsson Taïwan, a déclaré: ' Ce test réussi montre notre capacité à améliorer la connectivité 5G à l'intérieur dans divers lieux, des centres commerciaux aux aéroports et aux stations de métro'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.