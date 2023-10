Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: développement important de la 5G en Inde information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 16:37









(CercleFinance.com) - L'Inde va connaitre un développement important de la 5G. C'est ce que révèle l'enquête mondiale d'Ericsson Consumer Lab.



Ericsson a publié aujourd'hui son rapport intitulé ' Valeur 5G. Selon l'étude, 31 millions d'utilisateurs en Inde pourraient passer aux téléphones 5G en 2023. Cela présente une vaste opportunité pour une utilisation plus poussée de la 5G dans le pays.



Les utilisateurs de la 5G en Inde se distinguent par une utilisation quotidienne élevé pour des applications telles que le streaming vidéo HD, les services d'appels vidéo, les jeux mobiles et la réalité augmentée.



En moyenne, ils passent deux heures de plus par semaine à utiliser ces services par rapport aux utilisateurs d'autres marchés qui ont été les premiers à adopter la 5G, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, la Chine et bien d'autres.



L'Inde affiche une proportion remarquablement élevée de 13 % d'utilisateurs très satisfaits de la 5G par rapport à la moyenne du marché des premiers utilisateurs.



La satisfaction globale augmente de 30 % lors de la transition de la 4G à la 5G, les vitesses de téléchargement plus élevées jouant un rôle clé dans cette satisfaction.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +1.08% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +1.76% ERICSSON-B LSE Intl +1.22% ERICSSON-B OTCBB 0.00%