Ericsson: développe la formation autour de la 5G en Inde

(CercleFinance.com) - Ericsson et Telecom Sector Skill Council (TSSC) ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un centre d'excellence (CoE) à la Delhi Skill & Entrepreneurship University (DSEU), à Delhi (Inde).



Selon Ericsson, il s'agit de proposer 'une formation et un développement des compétences de classe mondiale aux étudiants, en plus d'offrir des opportunités de carrière dans le secteur des télécommunications'.



Le CoE formera les étudiants à la 5G et aux technologies émergentes. Le cursus prévoit aussi des stages après l'achèvement du module sélectionné par l'étudiant.



Environ 300 étudiants recevront la formation au cours de la première année du programme.









