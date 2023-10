Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: deux nominations pour début novembre information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce les nominations de Chris Houghton au poste de directeur opérationnel (COO) et d'Åsa Tamsons au poste de responsable du domaine d'activité solutions sans fils d'entreprises, nominations qui entreront en vigueur le 1er novembre.



Chris Houghton, actuellement en charge de la zone de marché Asie du Nord-Est, travaille chez Ericsson depuis 35 ans et apporte une connaissance institutionnelle approfondie des marchés clés et des domaines opérationnels de l'entreprise.



Åsa Tamsons, actuellement 'senior vice-president, Business Area Technologies & New Businesses (BTEB)', possède quant à elle une solide expérience dans le développement et la croissance de nouvelles entreprises.





