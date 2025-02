Ericsson: des changements à la direction information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la nomination de Per Narvinger, actuellement responsable du secteur d'activité logiciels et services cloud, comme vice-président exécutif et nouveau responsable du secteur d'activité réseaux à compter du 15 mars.



Il sera remplacé dans ses fonctions actuelles par Jenny Lindqvist, actuellement responsable de la zone de marché Europe et Amérique latine. Fredrik Jejdling, responsable du secteur réseaux, quittera son poste le 15 mars et le groupe le 30 juin.



Par ailleurs, l'équipementier télécoms suédois annonce la création de deux nouvelles zones de marché : la zone Amériques dirigée par Yossi Cohen et la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, dirigée par Patrick Johansson.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance.