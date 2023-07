Ericsson: des analystes abaissent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 15:18

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé une perte nette de -0,6 milliards de couronnes (contre 4,7 milliards de couronnes) principalement en raison de charges de restructuration. Le BPA dilué était -0,21 couronne suédoise (contre 1,35 couronne suédoise).



Les ventes organiques du Groupe ont diminué de -9 % au 2ème trimestre en glissement annuel. Les ventes du segment Réseaux ont baissé de -13 %, tandis que les ventes du segment Entreprises ont augmenté de 20 %. Le chiffre d'affaires est ressorti à 64,4 milliards de couronnes au 2ème trimestre 2023 (contre 62,5 milliards de couronnes).



Suite à ces annonces, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur.



Barclays a dégradé lundi dernier son conseil sur le titre, ramené de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours abaissé de 60 à 55 couronnes suédoises.



Dans une note de recherche, les analystes de la banque britannique mettent en évidence un environnement devenu 'plus difficile' pour les équipementiers télécoms, confirmés selon eux par le récent avertissement de Nokia.



'Nous avons le sentiment de bénéficier d'une moindre visibilité quant à un éventuel redressement de l'activité au cours du second semestre de l'exercice', explique Barclays.



'Nous n'attendons plus de reprise significative des dépenses (des opérateurs, NDLR) aux Etats-Unis durant la seconde partie de l'année et n'envisageons qu'une timide amélioration en 2024', poursuit l'établissement londonien.



Même son de cloche chez Deutsche Bank, qui a abaissé son objectif de 60 à 55 couronnes tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur la valeur.



'La perspective d'une reprise de l'activité aux Etats-Unis est de nouveau reportée, tandis que le scénario d'un vigoureux rebond en 2024 semble très optimiste', souligne le bureau d'études.



Du point de vue de l'analyste, les difficultés rencontrées par Ericsson ne font qu'illustrer la perte de vitesse des déploiements 5G après l'activité frénétique qui avait caractérisé les derniers exercices.



Oddo BHF réaffirme pour sa part son opinion 'sous-performance' sur la valeur avec un objectif de cours ajusté de 50 à 45 couronnes suédoises, après une publication trimestrielle qui a déçu sur les perspectives du groupe et un avertissement de son pair Nokia.



'Ce secteur a été historiquement mal valorisé, selon nous, en raison de l'incapacité des grands équipementiers à transformer de manière constante les vagues de croissance 3G et 4G et maintenant 5G en marges et en génération de cash', note l'analyste.



'Nous préférons rester à l'écart du secteur des équipementiers télécoms compte tenu du contexte actuel même si la valorisation est extrêmement faible pour les deux acteurs', juge Oddo BHF, pour qui le secteur pourrait rester mal valorisé.