Ericsson: déploie l'Agrégation Automatisée de Porteuses chez Telstra, à Sidney information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 17:25









(Zonebourse.com) - Ericsson annonce avoir activé l'Agrégation Automatisée de Porteuses sur plus de 50 sites 5G Advanced commerciaux à North Sydney appartenant à Telstra, 1er opération télécom et Internet en Australie, marquant 'une première mondiale en réseau actif' assure Ericsson.



Cette fonctionnalité logicielle, intégrée aux solutions 5G Advanced d'Ericsson, optimise en temps réel la combinaison des porteuses en fonction des conditions réseau, améliorant la fiabilité et les performances tout en réduisant les coûts opérationnels.



Selon Ash Hunter, directeur de l'ingénierie sans fil chez Telstra, ce déploiement s'inscrit dans la stratégie 'Connected Future 30' pour construire des réseaux autonomes. Depuis la mi-mai 2025, les premiers résultats indiquent une hausse de 20 % des combinaisons utilisées, traduisant des gains notables en vitesse et couverture pour les clients.





