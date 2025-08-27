Ericsson: départ de la directrice du marketing
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 08:45
Un plan de transition pour lui désigner un successeur est en cours. Stella Medlicott travaille au sein de l'équipementier de réseaux de télécommunications suédois depuis 2014 et fait partie de son équipe de direction depuis 2019.
'Elle a joué un rôle essentiel pour aider l'entreprise à traverser des changements importants, à faire évoluer la marque conformément à la stratégie commerciale et a été à l'avant-garde du changement culturel', souligne le CEO Börje Ekholm.
