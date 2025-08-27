Ericsson: départ de la directrice du marketing information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 08:45









(Zonebourse.com) - Ericsson annonce que Stella Medlicott quittera ses fonctions de senior vice-présidente, directrice du marketing et de la communication et responsable des relations d'entreprise, et quittera le groupe le 31 mars 2026.



Un plan de transition pour lui désigner un successeur est en cours. Stella Medlicott travaille au sein de l'équipementier de réseaux de télécommunications suédois depuis 2014 et fait partie de son équipe de direction depuis 2019.



'Elle a joué un rôle essentiel pour aider l'entreprise à traverser des changements importants, à faire évoluer la marque conformément à la stratégie commerciale et a été à l'avant-garde du changement culturel', souligne le CEO Börje Ekholm.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.