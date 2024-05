Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: départ d'un membre du comité de direction information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé vendredi le prochain départ du responsable de ses activités au Moyen-Orient et en Afrique, Fadi Pharaon.



Membre du comité de direction, Fadi Pharaon occupait ses fonctions depuis 2019, mais affiche une ancienneté de 26 ans au sein de l'équipementier de réseaux suédois, pour lequel il a exercé divers postes à responsabilité.



Le groupe indique que le cadre dirigeant a choisi de quitter la société afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



Dans un communiqué, Ericsson précise que le nom du successeur de Fadi Pharaon, dont le départ est prévu à la fin du mois d'août, sera communiqué 'en temps voulu'.





