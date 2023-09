Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: début des journées 'Imagine Live' en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 14:46









(CercleFinance.com) - Ericsson a inauguré aujourd'hui son événement mondial 'Imagine Live' en Malaisie. Cet évènement permet au groupe de présenter certains de ses cas d'utilisation avancés de la 5G et ses innovations technologiques qui accéléreront le parcours numérique de la Malaisie.



Dans le cadre de cette présentation, le groupe présente en particulier les dernières solutions radio économes en énergie, les jumeaux numériques, les communications unifiées activées par VoLTE et l'automatisation du réseau.



En outre, l'événement a présenté des cas d'utilisation de la 5G tels que la démonstration d'une expérience holographique immersive dans le métaverse, qui aura des applications à l'avenir pour les communications immersives, les formations et l'assistance technique à distance.



Un autre point de la présentation porte sur HADO, une plateforme d'e-sport de pointe en réalité augmentée originaire du Japon. Il combine l'activité physique avec la puissance immersive de la technologie de réalité augmentée pour créer des façons entièrement nouvelles de jouer et de concourir.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.49% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -1.69% ERICSSON-B LSE Intl -2.19% ERICSSON-B OTCBB -1.19%