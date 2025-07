Ericsson: de nouveau retenu par Bharti Airtel en Inde information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mercredi que Bharti Airtel l'avait de nouveau choisi afin d'assurer le déploiement de services d'accès fixe sans fil ('fixed wireless access' ou FWA) en Inde, marquant ainsi une nouvelle étape dans la collaboration remontant à plus de 25 ans entre les deux groupes.



Il est prévu, dans le cadre de l'accord, que l'équipementier de réseaux suédois fournisse une plateforme de nouvelle génération optimisée pour le FWA à haute capacité devant se caractériser par un encombrement réduit et un meilleur coût total de possession, répondant ainsi aux impératifs de performance et d'efficacité du marché indien.



Ce développement s'appuie sur l'accord préalable autour de l'architecture de coeur 5G double mode signé entre les deux entreprises, censé poser les fondations d'une infrastructure réseau unifiée et prête en vue de la transition d'Airtel vers un réseau 5G Standalone (SA).



Randeep Sekhon, le directeur technologique de Bharti Airtel, explique que ce déploiement a été pensé pour répondre à l'explosion de la demande de données, tout en garantissant une connectivité fluide et performante même lors des pics de consommation.





