Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: croissance de 71% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ericsson publie au titre des trois premiers mois de 2024 un BPA en croissance de 71% à 0,77 couronnes suédoises, ainsi qu'une marge d'EBITA hors charges de restructuration en amélioration de 1,9 point à 9,6% pour des revenus en baisse de 15% à 53,3 milliards.



En organique, l'équipementier télécoms a vu ses ventes se contracter de 14%, tirées par une diminution de 19% de son chiffre d'affaires réseaux, le groupe suédois expliquant que ses clients 'continuent d'être prudents dans leurs investissements'.



'Si les tendances actuelles se maintiennent', Ericsson s'attend à ce que ses ventes 'se stabilisent au cours du second semestre de l'année, en profitant des récents contrats remportés et de la normalisation des niveaux de stocks des clients en Amérique du Nord'.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +6.45% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +7.52% ERICSSON-B LSE Intl +7.71% ERICSSON-B OTCBB 0.00%