Ericsson: création d'une entreprise commune dans l'API

(CercleFinance.com) - América Móvil, AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon et Vodafone ainsi qu'Ericsson annoncent une nouvelle entreprise visant à combiner et à vendre des interfaces de programmation d'applications (API) de réseau à l'échelle mondiale.



Ericsson détiendra 50 % des actions de l'entreprise, tandis que les fournisseurs de télécommunications en détiendront 50 % au total.



Les API réseau sont le moyen d'accéder, d'utiliser et de payer facilement les capacités du réseau. L'entreprise favorisera la mise en oeuvre et l'accès à des API communes de plusieurs fournisseurs de services de télécommunications à un écosystème plus large de plates-formes de développement.



'La nouvelle société combinera les API du réseau à l'échelle mondiale, avec l'idée que les nouvelles applications fonctionneront n'importe où et sur n'importe quel réseau, ce qui facilitera et accélérera l'innovation pour les développeurs' indique le groupe.





