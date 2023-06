Ericsson: collabore avec Easymetering pour le service public information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 16:57

(CercleFinance.com) - Easymetering et Ericsson annoncent leur collaboration pour des solutions innovantes de comptage intelligent pour le secteur des services publics lors de la conférence UTC Telecom & Technology 2023 à Fort Lauderdale, en Floride, du 5 juin au 9.



Easymetering et Ericsson visent à améliorer l'efficacité, la fiabilité et l'intelligence des systèmes de comptage des services publics en combinant leur expertise dans les solutions de comptage intelligent et les technologies de communication de l'information.



Grâce à cette collaboration d'écosystème technologique, Easymetering présentera la nouvelle génération de compteurs intelligents fonctionnant sur l'infrastructure LTE privée d'Ericsson.



' Les services publics recherchent la modernisation du réseau, et cela inclut le nouveau rôle des compteurs intelligents dans le réseau intelligent ', a déclaré Byron Rojas, directeur général d'Easymetering.



' En combinant nos expertises, nous pouvons créer des solutions transformatrices qui permettent aux entreprises de services publics d'atteindre leurs objectifs opérationnels et de durabilité ', a déclaré Elisiario Cunha Neto, vice-président et directeur technique du développement commercial de l'unité client, Ericsson Amérique du Nord.