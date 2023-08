Ericsson: choisi par M1 pour moderniser le réseau mobile information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 16:55

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été sélectionné comme partenaire par M1, le principal opérateur d'Asie du Sud-Est, afin de moderniser son réseau de transport mobile 4G/5G via le déploiement du routeur Ericsson 6676 hautes performances.



Cet équipement est conçu pour permettre des performances réseau de haute qualité dans les réseaux 4G et 5G avancés avec notamment une capacité, une évolutivité et une réactivité supplémentaires et ' des fonctionnalités telles que le routage de segments et une densité plus élevée de ports 25G avec une capacité 100G ', souligne Ericsson.



Par ailleurs, ' grâce à un apprentissage rapide des itinéraires et à une capacité d'évolutivité élevée, le routeur 6676 offrira une résilience aux réseaux 5G, en particulier à l'heure où la 5G est de plus en plus déployée dans les grandes entreprises telles que les aéroports, les ports maritimes et les usines ', ajoute la firme suédoise.