Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: Carolina Dybeck Happe quitte le conseil information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé vendredi soir la démission de son conseil d'administration de Carolina Dybeck Happe, récemment nommée à direction opérationnelle du géant américain des logiciels Microsoft.



Dans un communiqué, l'équipementier de réseaux rappelle que Carolina Dybeck Happe, une cadre suédoise passée par A.P. Moller-Maersk et Assa Abloy, était administratrice depuis 2022.



Son départ survient un peu plus d'une semaine après l'officialisation de sa nomination en tant que vice-présidente exécutive et directrice opérationnelle de Microsoft.



Sur le blog de l'entreprise, Satya Nadella, le PDG du groupe technologique américain, explique avoir voulu créer ce nouveau rôle afin d'accueillir la cadre dirigeante, dont il dit admirer le redressement 'historique' qu'elle a contribué à orchestrer chez GE.



Au sein du conglomérat industriel américain, elle avait mis en oeuvre, ces dernières années, la séparation entre d'un côté les activités aéronautiques du groupe, sous le nom de GE Aerospace, et de ses activités dans l'énergie sous l'enseigne GE Vernova, deux entités dont les débuts en Bourse ont été couronnés de succès.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.