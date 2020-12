Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson attaque Samsung aux USA sur des brevets, le titre chute Reuters • 11/12/2020 à 11:46









(Actualisé avec réaction de Samsung, commentaire d'analyste et cours de Bourse) STOCKHOLM, 11 décembre (Reuters) - Ericsson ERICb.ST a annoncé vendredi avoir porté plainte contre Samsung 005930.KS aux Etats-Unis pour non-respect d'engagements contractuels sur le paiement de redevances et violation de brevets, ce qui provoque une chute du titre en Bourse. A Stockholm, l'action Ericsson reculait de 6,43% à 97,78 couronnes en milieu de matinée, signant la troisième plus forte baisse de l'indice paneuropéen Stoxx 600 .STOXX (-0,86%). Le report du paiement de ces redevances et les éventuels coûts liés au litige pourraient avoir un impact de 1 milliard à 1,5 milliard de couronnes suédoises (97 millions à 146 millions d'euros) sur le bénéfice d'exploitation trimestriel à compter du premier trimestre 2021, a prévenu Ericsson. Les redevances sur les brevets représentent environ un tiers du bénéfice de 29 milliards de couronnes prévu par Ericsson en 2021 et ce litige en justice pourrait amputer le bénéfice d'environ 20% par trimestre, a déclaré Janardan Menon, analyste chez Liberum. L'équipementier télécoms suédois a également indiqué que la transition en cours des smartphones vers la cinquième génération de téléphonie mobile aurait un impact sur le paiement des redevances. "Dès que nous aurons reçu la plainte, nous l'examinerons et déterminerons une réponse appropriée", a réagi une porte-parole de Samsung. Le dernier litige sur les redevances de brevets entre les deux groupes remonte à 2012. Il avait alors fallu deux ans pour résoudre ce conflit, Samsung acceptant notamment de verser au groupe suédois 650 millions de dollars pour mettre fin à leur bataille juridique. Ericsson a par ailleurs souligné que les discussions sur le renouvellement de licences (avec Samsung) pourraient retarder leur paiement si elles se prolongent au-delà de la date d'expiration des licences actuelles. (Supantha Mukherjee à Stockholm; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

