Ericsson: accord avec MTN Bénin

(CercleFinance.com) - Ericsson et MTN Bénin ont collaboré pour recycler les équipements électroniques et électriques en fin de vie de MTN Bénin.



La collaboration a permis la collecte, la mise hors service, le transport et le recyclage de plus de 123 tonnes métriques de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) depuis 2021.



La collaboration est alignée sur l'engagement Road to Zero de MTN, qui vise à réduire son empreinte carbone et à atténuer les effets négatifs du changement climatique d'ici 2040.



' Ericsson veille à ce que l'équipement de réseau mis hors service soit recyclé par des recycleurs approuvés par Ericsson en Afrique du Sud, et MTN Bénin reçoit des certificats de destruction pour garantir l'élimination sûre de l'équipement ' indique le groupe.