Ericsson: accord autour de la formation en Inde information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un protocole d'accord avec l'Indian Institute of Management Bodhgaya (IIM Bodhgaya) pour intégrer un programme de formation sur la gestion des affaires numériques dans le cursus MBA de l'institut.



Ericsson indique que ce partenariat vise à renforcer la préparation des étudiants aux enjeux de la finance numérique et des services financiers mobiles.



Ses sessions de formation couvrant les paiements numériques, l'inclusion financière, les modèles fintech et l'IA appliquée aux services financiers seront notamment animées par des experts de chez Ericsson.



Cette initiative entend rapprocher les connaissances académiques des exigences du secteur, contribuant ainsi au développement de l'écosystème fintech en Inde.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.