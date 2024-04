Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: accord au Sénégal autour du numérique à l'école information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un accord avec Free Sénégal et l'Inspection de l'Académie Pikine-Guédiawaye du ministère de l'Éducation nationale pour mettre en oeuvre un écosystème éducatif numérique dans cinq écoles de Pikine-Guédiawaye.



Le projet vise à connecter les écoles concernées aux réseaux radio existants alimentés par Ericsson et exploités par Free Sénégal à l'aide de solutions d'accès fixe sans fil (FWA) rapides à déployer, rentables et qui contribueront à réduire la fracture numérique.



Ces écoles recevront ainsi des appareils et équipements destinés à favoriser l'apprentissage interactif en classe.



Ericsson donnera accès à son système d'exploitation 'Connect to Learn' et à son système de gestion de l'apprentissage open source et basés sur le cloud pour améliorer la planification et la prestation des cours et garantir un enseignement davantage axé sur l'élève.







