Ericsson: accompagne la Lituanie sur la voie de la 5G

(CercleFinance.com) - Ericsson fait savoir que grâce à son partenariat avec Telia, la principale société de communications numériques nordiques et baltes, cette dernière a franchi une étape importante en atteignant une couverture géographique 5G de 99 % en Lituanie.



La Lituanie devient ainsi un acteur de premier plan dans le paysage mondial de la 5G ce qui ouvre également 'des possibilités illimitées dans divers secteurs, alimentant la croissance économique', indique Ericsson.



Sur la période de 2021 à 2023, Telia Lituanie a achevé avec succès la modernisation de son réseau avec l'équipement de réseau d'accès radio (RAN) de pointe d'Ericsson. Cette collaboration a permis à Telia d'établir un réseau 5G avancé à l'échelle nationale sur les fréquences 3,5 GHz et 700 MHz, garantissant la disponibilité des données à haut débit dans toute la Lituanie.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.46% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -0.90% ERICSSON-B LSE Intl -0.14% ERICSSON-B OTCBB -2.13%