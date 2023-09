Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: a signé un accord avec CeRAI en Inde sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 15:34









(CercleFinance.com) - Ericsson a signé un accord de partenariat avec CeRAI en tant que ' membre du Consortium Platine ' pour cinq ans. Cet accord a été signé lors d'un événement qui s'est tenu aujourd'hui sur le campus de l'IIT Madras.



Dans le cadre de ce protocole d'accord, Ericsson Research soutiendra et participera à toutes les activités de recherche du CeRAI.



Le Center for Responsible AI est un centre de recherche interdisciplinaire qui a pour objectif de devenir un centre de recherche de premier plan pour la recherche fondamentale et appliquée en IA responsable avec un impact immédiat sur le déploiement de systèmes d'IA dans l'écosystème indien.



La recherche sur l'IA revêt une grande importance pour Ericsson, car les réseaux 6G seraient pilotés de manière autonome par des algorithmes d'IA.



Le professeur Manu Santhanam de l'IIT Madras, a déclaré : ' La recherche sur l'IA produira les outils nécessaires au fonctionnement des entreprises de demain. IIT Madras croit fermement au travail en collaboration avec l'industrie, et nous sommes très heureux de collaborer avec Ericsson pour mener une R&D de pointe sur ce sujet '.





