Ericsson: a été certifié GPTW en Colombie information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 11:49

(CercleFinance.com) - Ericsson Colombie a récemment participé à l'évaluation Great Place to Work® (GPTW) en juillet et début août. Suite à cette participation, Ericsson Colombie a été certifié Great Place to Work-Certified®.



La certification Great Place to Work® récompense les entreprises qui ont créé une expérience employé exceptionnelle, distinguant Ericsson Colombie sur un marché de recrutement compétitif et élevant à un statut d'employeur de choix.



Les salariés ont été invités à répondre à une enquête Trust Index™ sur une période de deux semaines, ce qui a permis d'obtenir un taux de participation de 82,97 %.



Chafic Nassif, président d'Ericsson LATAM Nord et Caraïbes, déclare : ' Cela témoigne de notre engagement à créer une culture organisationnelle diversifiée et inclusive qui favorise le développement professionnel de chaque membre de notre équipe '.