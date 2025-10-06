Ericsson a déployé avec succès une solution 5G pour Airbus
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 17:11
Le partenariat entre Ericsson et Airbus s'appuie sur la 5G privée d'Ericsson.
'L'automatisation intégrée de l'infrastructure de la solution a permis un déploiement rapide dans l'ensemble des opérations d'Airbus' indique le groupe.
Ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route plus large visant à étendre la 5G privée à l'ensemble des sites stratégiques d'Airbus en Europe, y compris d'autres sites en Espagne, au Royaume-Uni et à l'international, avec des projets aux États-Unis et au Canada en cours.
Manish Tiwari, responsable de la division Enterprise 5G, Enterprise Wireless Solutions, Ericsson, a déclaré : ' Ericsson est fier de soutenir les ambitions d'Airbus en matière de numérisation grâce à la 5G privée d'Ericsson, en offrant une connectivité sécurisée de premier ordre à grande échelle.'
