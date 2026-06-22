Erica Schwartz, candidate de Trump à la tête du CDC, s'engage à démissionner de ses fonctions et à céder ses participations si sa nomination est confirmée

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Erica Schwartz, candidate désignée par le président Donald Trump à la tête des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), a déclaré dans une déclaration financière adressée au conseiller en éthique du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS qu’elle démissionnerait de UnitedHealth et de ses fonctions au sein de conseils d’administration, qu’elle céderait ses participations dans le secteur de la santé et qu’elle se récuserait dans les dossiers impliquant ses anciens employeurs et clients si sa nomination était confirmée.

Voici quelques détails tirés de la lettre datée du 16 juin:

* Mme Schwartz a indiqué que son contrat de travail avec l’assureur UnitedHealth Group UNH.N prendrait fin dès sa confirmation, et qu’elle recevrait une indemnité en espèces équivalente à un an de salaire et à une prime avant de prendre ses fonctions au CDC, sous peine de perdre cette somme.

* Elle a précisé qu’UnitedHealth avait également accepté de racheter certaines unités d’actions restreintes non acquises et certaines options sur actions non acquises qui auraient autrement été acquises entre août 2026 et août 2027, tandis que toutes les autres attributions non acquises seraient perdues.

* Mme Schwartz a déclaré qu’elle céderait toutes les actions UnitedHealth obtenues par l’exercice d’options sur actions acquises dès que possible, mais au plus tard 90 jours après sa confirmation, et qu’elle se récuserait pendant deux ans de toute affaire impliquant spécifiquement la société après le dernier versement en espèces.

* Elle a également indiqué qu’elle démissionnerait de ses fonctions au sein des conseils d’administration de Butterfly Network BFLY.N et d’Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O , qu’elle céderait ses actions dans ces deux sociétés dans un délai de 90 jours, et qu’elle serait soumise à des obligations supplémentaires de récusation liées aux attributions accélérées de titres et à sa rémunération.

* Mme Schwartz démissionnerait de la fondation Searching for Solutions Institute et s’abstiendrait d’acquérir des intérêts financiers directs dans un large éventail de secteurs relevant de la compétence du ministère de la Santé et des Services sociaux, notamment les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les soins de santé, l’alimentation, l’assurance, les communications et les logiciels.