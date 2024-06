Eric Sturdza Investments lance une version long-only d’un fonds américain

La société de gestion suisse Eric Sturdza Investments a lancé une stratégie Ucits long-only orientée sur les actions de petites et moyennes capitalisations américaines en partenariat avec le gestionnaire d’actifs américain Crawford Fund Management. Les deux entreprises s’étaient déjà associées en novembre 2022 pour lancer une version long/short de cette stratégie.

Le fonds Strategic US Opportunities cible les titres des sociétés dirigées par leurs propriétaires, qui représentent 10 à 15% des actions cotées aux Etats-Unis et sont peu couvertes par les analystes selon Eric Sturdza Investments. Le véhicule compte 20 à 50 positions et évalue plusieurs critères (génération de revenus via la création de valeur, positionnement de la société dans son domaine, valorisation d’un point de vue fondamental, qualité du management et potentiel de génération de free cash flow , etc).

