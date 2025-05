Eric Pinon rejoint le conseil d’administration de MCA Finance

Eric Pinon, président d’honneur de l’Association française de la gestion financière , va rejoindre MCA Finance en tant qu’administrateur indépendant. Il arrive en même temps que Jean-Marie Castagnès, fondateur et président de D2R Conseil, également nommé administrateur indépendant. Les nominations ont été validées lors de l’assemblée générale du 23 avril.

MCA Finance est une société de gestion de portefeuille indépendante et entrepreneuriale basée à Angers, qui a été fondée en 1987 par Patrick Creuzé. La société gère plus de 750 millions d’euros et vise 1,3 milliard d’euros d’ici à 2027, grâce à un développement organique et des opérations de croissance externe.

« Eric Pinon apportera sa connaissance approfondie de l’écosystème de la gestion d’actifs, tandis que Jean-Marie Castagnèse renforcera notre vigilance sur les enjeux de sécurité et de conformité », commente Patrick Creuzé, président fondateur de MCA Finance.

Laurence Marchal