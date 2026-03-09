Eric Green, directeur général de West Pharma, prend sa retraite après 11 ans à la tête de l'entreprise

Le directeur général de West Pharmaceutical WST.N , Eric Green, a déclaré lundi qu'il prévoit de prendre sa retraite une fois que la société aura trouvé son successeur, mettant ainsi fin à un mandat de 11 ans à la tête de l'entreprise.

La société basée en Pennsylvanie a déclaré que la transition est prévue pour le second semestre 2026 et qu'un cabinet de recherche de cadres a été engagé pour diriger le processus.

"Après avoir été pendant 11 ans le 6e directeur général de la société au cours du siècle dernier, il est temps que quelqu'un d'autre prenne la direction de West", a déclaré M. Green dans un communiqué.

M. Green, qui a pris ses fonctions de directeur général en 2015 et est devenu président du conseil d'administration en 2022, a déclaré que cette décision lui permet de poursuivre ses activités au sein du conseil d'administration et en tant que conseiller.

Pendant son mandat, l'entreprise a plus que doublé ses ventes et a généré un rendement total pour les actionnaires d'environ 350 %, a déclaré Robert Friel, le principal administrateur indépendant du conseil d'administration.

West, qui fabrique des composants et des dispositifs utilisés pour administrer des médicaments injectables tels que des traitements contre le diabète et l'obésité, a déclaré le mois dernier que la demande de thérapies GLP-1 continuerait à croître en 2026, bien qu'à un rythme plus lent qu'en 2025.

Les médicaments GLP-1 sont devenus l'un des secteurs du marché pharmaceutique dont la croissance est la plus rapide, ce qui nécessite les pièces de précision fournies par West.

West a également réaffirmé les prévisions financières annuelles qu'elle a publiées en février .