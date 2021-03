Eric Galiègue : «le bon sentiment digital d'une entreprise favorise son parcours boursier»

Eric Galiègue, président de Valquant Expertyse. (© DR)

Eric Galiègue, président de Valquant Expertyse, s'est associé au spécialiste du Big Data SESAMm et à SwissLife Banque Privée pour anticiper l'influence des informations d'entreprises disponibles par internet sur le cours des actions.

Vous lancez le «sentiment digital du CAC 40» en partenariat avec le spécialiste du big data SESAMm. Comment est-il calculé ?

Eric Galiègue: Créé en 2014, SESAMm est un spécialiste de l'analyse du Big Data qui emploie plus de cinquante salariés. La société «écoute» en permanence les conversations et les articles qui sont publiés sur les entreprises par les internautes.

Grace à des outils d'analyse automatique, elle interprète ces échanges, qui peuvent être positif ou négatifs : l'indicateur de sentiment digital synthétise cette analyse. Plus il est élevé, plus les internautes disent du bien de l'entreprise. Plus il est faible, plus ils disent du mal de l'entreprise....

Valquant Expertyse, société d'analyse financière et économique, croise le sentiment digital de SESAMm avec le sentiment des analystes financiers (recommandations, cours objectifs, prévisions de bénéfices) et le sentiment de marché (analyse de la tendance et des phases de retournement). Le sentiment digital du CAC 40 reflète le sentiment digital de chaque action qui le constitue, multiplié par leur poids dans l'indice. Comme le CAC 40, c'est une mesure pondérée par la capitalisation boursière.

Quel est l'apport des données digitales pour l'anticipation des marchés ?

Eric Galiègue: Toutes choses égales par ailleurs, un sentiment digital élevé et qui s'améliore