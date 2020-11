Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erevan déclare une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Arménie et du Haut-Karabakh Reuters • 12/11/2020 à 09:13









MOSCOU, 12 novembre (Reuters) - Le ministère arménien de la Défense a proclamé une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Arménie et de l'enclave du Haut-Karabakh qui ne s'applique pas aux avions militaires, rapporte jeudi l'agence de presse russe Interfax. Cette annonce intervient alors que la tension politique monte en Arménie, où des milliers de manifestants on réclamé mercredi la démission du Premier ministre Nikol Pachinian, qu'ils accusent d'avoir "trahi la nation" en acceptant un cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan. (Anton Kolodiajni version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.