Eres lance Eres Titres avec la fintech Shares

(AOF) - A l'heure où le plan d'épargne en actions connaît un regain d'intérêt inédit, avec un bond de 70% des versements sur les PEA en 2024 selon la Banque de France, et un nombre de plans ouverts qui dépasse 7,2 millions, le groupe Eres lance Eres Titres. Cette offre combinant PEA et compte-titres ordinaire, opérée en partenariat avec la fintech Shares, vise à accompagner cette dynamique d'investissement sur les marchés financiers.

Avec cette solution 100% digitale, Eres souhaite offrir aux conseillers en gestion de patrimoine et à leurs clients une expérience d'investissement sur les marchés financiers moderne, fluide et intuitive.

La plateforme, ainsi que la tenue de compte, sont opérées par Shares. Eres Titres donne accès à une gamme vaste et diversifiée d'instruments financiers couvrant toutes les classes d'actifs : plus de 1 600 actions, 500 OPCVM dont 300 ETF, des produits structurés ainsi que des fonds de gestion profilée Eres Gestion.

Cette offre complète inclut un PEA, un PEA Jeune ainsi qu'un compte-titre s ordinaire. Cette gamme intégrée a été conçue pour permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de dynamiser les investissements de leurs clients particuliers (Pro, dirigeants, TNS, jeunes ou retraités) comme la trésorerie de leurs clients personnes morales (holding, SCI, SEL, entreprises commerciales).

"Eres Titres et ce partenariat avec Shares sont une nouvelle démonstration de notre volonté de proposer une gamme de solutions d'épargne longue complète, indépendante et innovante. Parce que cette offre s'intègre parfaitement aux stratégies patrimoniales que recommandent nos 8 000 partenaires CGP, tout en les complétant, nous sommes persuadés qu'elle saura rapidement trouver son public", souligne Mathieu Chauvin , président du groupe Eres.