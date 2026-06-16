Eres Gestion dévoile trois nouveaux FCPE

(Zonebourse.com) - Eres Gestion, acteur indépendant de l'épargne salariale et de l'épargne retraite en France, annonce le lancement de trois nouveaux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) : Eres x Eurazeo Multi-actifs, Eres Sélection Crédit Rendement et Eres Structure Printemps 2026. Ces trois nouvelles solutions visent à offrir aux bénéficiaires de plans d'épargne salariale une gamme vaste, diversifiée et premium, qui conjugue maîtrise du risque et potentiel de rendement.

Le FCPE Eres x Eurazeo Multi-actifs est le nouveau fonds commun de placement d'entreprise lancé par Eres Gestion en partenariat avec Eurazeo. Accessible dans le cadre d'un Plan d'Épargne Salariale (PEE ou PERECO), il permet d'investir jusqu'à 30% de son allocation en actifs non cotés, soit le maximum réglementairement autorisé au sein d'un PEE notamment via le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 (EPVE 3), fonds evergreen pionnier en France (juillet 2018) combinant dette privée et private equity.

S'appuyant sur l'expertise historique d'Eurazeo sur ces classes d'actifs complémentaires et peu cycliques, le FCPE Eres x Eurazeo Multi-actifs offre par ailleurs une valorisation quotidienne, répondant aux enjeux de liquidité auxquels font face les épargnants au sein de leurs plans d'épargne salariale. Le fonds dispose d'un niveau de risque de 3/7.

Le FCPE Eres Sélection Crédit Rendement vient compléter la gamme de fonds Eres, en proposant une stratégie de rendement via l'investissement sur des obligations d'entreprise. Investi sur une sélection de fonds de qualité, le FCPE offre une diversification sur l'ensemble des dettes d'entreprises (européennes, émergentes, subordonnées financières) ainsi qu'une exposition sur le segment des dettes non cotées, dont les infrastructures, jusqu'à 30%. Classé SFDR 8, avec un indicateur de risque cible de 2/7, ce fonds a été conçu pour offrir aux salariés épargnants une alternative aux fonds monétaires et court terme, en proposant un profil de risque maîtrisé tout en cherchant à délivrer une performance supérieure. Il répond à un besoin concret : permettre aux salariés de valoriser davantage une partie de leur épargne, sans pour autant s'exposer à la volatilité des marchés actions.

Fort de la réussite de son premier fonds à formule dédié à l'épargne salariale, lancé en octobre 2025, Eres annonce une nouvelle édition : le FCPE Eres Structure Printemps 2026, de niveau de risque 2/7, disponible à la souscription depuis le 29 mai 2026 et jusqu'au 31 juillet 2026.

Cette nouvelle édition offre aux salariés épargnants une garantie totale du capital à l'échéance (dès 8 ans, hors commissions de souscription) et un potentiel de rendement de 5% par an, versé à l'échéance.

Adossé à l'indice CNO TEC-10, taux auquel la France emprunte à 10 ans, ce fonds est conçu comme une alternative aux produits de taux permettant de combiner sécurité et perspectives de rendement, tout en offrant la possibilité d'un remboursement anticipé dès la deuxième année.

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