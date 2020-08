Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erdogan et Trump ont discuté des tensions en Méditerranée, dit Ankara Reuters • 27/08/2020 à 02:39









(Ajoute avec communiqué de la Maison blanche) ANKARA, 27 août (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump ont eu mercredi un entretien téléphonique pour discuter de questions bilatérales et régionales, dont la Méditerranée, ont rapporté les services d'Erdogan. Les tensions entre la Turquie et la Grèce, toutes deux partenaires de l'Otan, se sont accentuées depuis qu'Ankara a lancé ce mois-ci une campagne d'exploration sismique dans zone contestée en Méditerranée orientale. Donald Trump s'est par ailleurs entretenu par téléphone avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, a déclaré la Maison blanche dans un communiqué, indiquant que Trump avait exprimé sa préoccupation à propos des tensions entre la Grèce et la Turquie et incité les deux pays à engager un dialogue. (Ece Toksabay, avec Eric Beech à Washington; version française Jean Terzian)

